Pistola in faccia ad avvocatessa, rapinatore preso dalla Polizia di Stato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha puntato la Pistola in faccia ad un avvocatessa appena uscita dal tribunale, facendosi consegnare 50 euro; poco dopo però la Polizia lo ha rintracciato e arreStato. E’ avvenuto ad Aversa (Ce), in piazza Domenico Cirillo, nei pressi del tribunale di Napoli Nord. In manette è finito il 28enne Paolo Tacinelli, già noto alle forze dell’ordine, mentre due suoi complici, tra cui un minore, che erano nell’auto a bordo della quale il 28enne è fuggito dopo la rapina, sono stati denunciati. E’ stata la professionista ad allertare la Polizia di Stato. Una volante del locale Commissariato ha dopo poco intercettato l’auto dei malviventi, che hanno provato a tamponare la vettura delle Polizia ma sono stati bloccati. Tacinelli ha provato a divincolarsi dagli agenti colpendoli con calci e ... Leggi su anteprima24

