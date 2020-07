PIL Italia: Prometeia vede 2020 a -10,1% (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Nel Rapporto di previsione di luglio Prometeia ha tagliato ancora la stima sul PIL Italiano per quest’anno e ora prevede una caduta del 10,1%, con un rimbalzo il prossimo anno del 5,9%. A metà maggio l’Istituto di previsione aveva già ridotto la sua stima sul PIL, tagliandola a -8,5% dal -6,5% precedentemente indicato. Il rapporto deficit/PIL 2020, secondo le stime di Prometeia, si attesterà all’11% e il debito/PIL al 159%. Lo stimolo fiscale per quest’anno è stimato in circa 5 punti percentuali di PIL, ma “non sembra sufficiente per riavviare in modo deciso i consumi e gli investimenti”. “Alla peggiore recessione mai registrata in tempi di pace – si legge nel Rapporto- seguirà un rimbalzo il prossimo anno, via via che tutte le attività economiche (compreso il turismo e ... Leggi su quifinanza

