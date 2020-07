Piero Angela: "Mia moglie, il mio successo. Ma non le ho mai detto Ti amo" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il divulgatore scientifico, solitamente riservato, racconta qualche aneddoto sul suo privato accanto a Margherita, da cui ha... Leggi su today

FrancescaNevis : @FerdinandoC Ma quindi non è vero? Pochi giorni fa lo avevo detto atteggiandomi al Piero Angela della situazione ed invece non è così. - WorldsLine1 : RT @SuperQuarkRai: Anche quest’anno parleremo di sessualità attraverso lo sguardo della scienza nella rubrica “Questione di ormoni”. In stu… - parsifa30197391 : @AngelsOfLove12 Dalle mie parti si dice : la bella di torriglia ????paese che vai usanze e modi di dire che trovi ????s… - Dansai75 : RT @SuperQuarkRai: Anche quest’anno parleremo di sessualità attraverso lo sguardo della scienza nella rubrica “Questione di ormoni”. In stu… - pppcri1 : @cvshtonx Portando la posta a Roma Per un periodo zona camilluccia Carra boncompagni patruno zero Parisi angela (… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Angela Piero Angela su internet prepara «SuperQuark+» dieci puntate in digitale l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Viaggi nell’antica Roma, lo spettacolo multimediale al Foro di Augusto

Dopo i successi degli scorsi anni torna, dall’8 luglio all’8 novembre 2020, lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma con lo spettacolo multimediale che racconta e fa rivivere la storia del Fo ...

Viaggi nell’antica Roma

Dopo i successi degli scorsi anni torna, dall’8 luglio all’8 novembre 2020, lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma con lo spettacolo multimediale che racconta e fa rivivere la storia del Fo ...

Dopo i successi degli scorsi anni torna, dall’8 luglio all’8 novembre 2020, lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma con lo spettacolo multimediale che racconta e fa rivivere la storia del Fo ...Dopo i successi degli scorsi anni torna, dall’8 luglio all’8 novembre 2020, lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma con lo spettacolo multimediale che racconta e fa rivivere la storia del Fo ...