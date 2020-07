Piero Angela, la dichiarazione d’amore a sua moglie senza mai dirle ti amo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Piero Angela parla di sua moglie Margherita, alla rivista Oggi concede di entrare per un attimo nella sua vita privata. Ha tutto il sapore di una dichiarazione d’amore ma confessa di non avere mai detto ti amo alla madre dei suoi figli. Deve a sua moglie più della metà del suo successo, usa queste parole Piero Angela raccontando quanto sua moglie lo abbia aiutato. Lei ha rinunciato alla carriera ed è sempre stata molto paziente per le sue assenze. L’ha sempre seguito ed è sempre lei ad avere cresciuto i loro due figli che definisce magnifici. Il 15 luglio Piero Angela è pronto a ripartire con Superquark, un successo che prosegue da sempre ma è evidente che dietro ci ... Leggi su ultimenotizieflash

«Mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli ...

