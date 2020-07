Pica: accordo tra Associazione Gelatieri e produttori Cerasa Sabina (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Esprimiamo soddisfazione per l’accordo di filiera siglato tra l’Associazione Italiana Gelatieri presieduta da Vincenzo Pennestri’, e la ‘Cerasa Sabina’, cooperativa di circa 100 produttori frutticoli del territorio che nasce da una esperienza di aggregazione per rispondere ai nuovi problemi produttivi e anche di innovazione. Partnership importante che inaugura oggi stesso ‘La cucina dell’estate. Come fare un gelato eccellente con la nostra frutta di stagione’, il primo di una serie di incontri presso il nuovo spazio food di ‘We-Gil’ a Largo Ascianghi gestito dall’Arsial Regione Lazio, che ringraziamo, e con la preziosa collaborazione di Agrocamera.” “Il maestro gelatiere Eugenio Morrone, ... Leggi su romadailynews

