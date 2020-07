Piano di Zona S2: due tirocinanti assunti da imprese cavesi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Si è svolta questa mattina, nell’Aula consiliare del Palazzo di Città di Cava de’Tirreni, ente capofila dell’Piano di Zona Ambito Territoriale S2, la conferenza stampa nel corso della quale è stata comunicata l’assunzione di due tirocinanti della Misura del Pon Inclusione Rei- Reddito di Cittadinanza. All’incontro con la stampa hanno partecipato: Vincenzo Servalli, sindaco del comune di Cava de’Tirreni – ente capofila dell’ Ambito S2, Antonella Garofalo, assessore alle Politiche sociali, e gli imprenditori Annibale Pancrazio, Ceo della Pancrazio Spa, Renato Aliberti, socio di Albrico srl. “Ringrazio gli imprenditori a capo di due aziende che si distinguono per serietà e lungimiranza – ha affermato il sindaco Vincenzo Servalli– per ... Leggi su anteprima24

Si è svolta nell'Aula consiliare del Palazzo di Città di Cava de'Tirreni, ente capofila dell'Piano di Zona Ambito Territoriale S2, la conferenza stampa nel corso della quale è stata comunicata l'assun ...