Peter and Wendy: Jude Law sarà Capitan Uncino nel film live-action Disney (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'attore Jude Law sembra stia concludendo le trattative per interpretare Capitan Uncino nel film Peter & Wendy, prodotto dalla Disney. Jude Law farà un tuffo nel mondo di Peter Pan grazie al film live-action, attualmene intitolato semplicemente Peter & Wendy, in cui avrà il ruolo di Capitan Uncino. Il progetto racconterà le origini dei personaggi al centro dei romanzi scritti da J.M. Barrie e nel classico dell'animazione. Peter Pan & Wendy sarà diretto da David Lowery, autore della sceneggiatura in collaborazione con Toby Hallbrooksw. Jude Law avrà il ruolo di Uncino, il villain che si scontra più volte con il ragazzo che non vuole invecchiare. La storia legata alle avventure ambientate sull'Isola che non c'è ha già ispirato numerosi lungometraggi ... Leggi su movieplayer

SuperWeeb45 : @krynremu Peter Griffin and Astolfo - tomchapIin : ah yes peter lanzani and peter lanzani - foodporv : @AFROLATYNA that's my daddy eheh ?? è Sonny Carisi (Peter Scanavino) di law and order: svu - Peter_Italy : RT @LucianoBarraCar: Siamo destinati comunque a perdere il 40% dei posti di lavoro nei servizi per via di AI e digitalizzazione (white coll… - TrueTyger : Peter Obi/ El'Rufai combination is like agìdì and òjì gworo. Tufiakwa. -

Ultime Notizie dalla rete : Peter and Peter and Wendy: Jude Law sarà Capitan Uncino nel film live-action Disney Movieplayer.it Milano, sparatoria in strada alla Comasina: una condanna a 9 anni e un'assoluzione

Si è conclusa con un'assoluzione per legittima difesa e una condanna per tentato omicidio il processo con rito abbreviato con al centro la sparatoria avvenuta quasi due anni fa a Milano in piazza Gasp ...

Anywhere365 Acquires PeterConnects to Further Expand Its Cloud Contact Center and Enterprise Dialogue Management Solutions Offering

ATLANTA, LONDON, BRUSSELS, and ROTTERDAM, Netherlands, July 7, 2020 /PRNewswire/ -- Anywhere365, the leading provider for Enterprise Dialogue Management and a pioneer in customer service technology fo ...

Si è conclusa con un'assoluzione per legittima difesa e una condanna per tentato omicidio il processo con rito abbreviato con al centro la sparatoria avvenuta quasi due anni fa a Milano in piazza Gasp ...ATLANTA, LONDON, BRUSSELS, and ROTTERDAM, Netherlands, July 7, 2020 /PRNewswire/ -- Anywhere365, the leading provider for Enterprise Dialogue Management and a pioneer in customer service technology fo ...