Pesci, molluschi e crostacei stanno finendo: da luglio saranno di importazione. L’allarme del Wwf nella giornata del Mediterraneo (Di mercoledì 8 luglio 2020) È la festa del mare nostrum, celebrato oggi dalla giornata internazionale del Mar Mediterraneo. La distesa blu, ispirazione e guida di poeti e navigatori, ricchezza di popoli e meta preferita di tanti turisti, è ormai da tempo scenario triste di un profondo sovrasfruttamento ambientale. L’allarme lanciato da FishFarward insieme al Wwf parla chiaro: il 78% degli stock ittici del Mediterraneo viene sfruttato ben oltre la capacità delle specie pescate di rigenerarsi. Pesci, molluschi, crostacei stanno finendo e la strada verso la scomparsa definitiva di alcune specie non è molto lontana. Il mese di luglio segna per il 2020 il mese in cui l’Europa ha terminato simbolicamente le scorte di ... Leggi su open.online

Scusi Commissione, ma cosa è un pesce?

La Commissione Europea può indicare quale è la definizione dell’UE di pesce? Può anche indicare se l’UE abbia o meno una definizione legale di pesce e se la definizione di pesce sia cambiata nel tempo ...

