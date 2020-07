Pescara, Repetto: «Sottil? Conosce il proprio mestiere» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato da Rete8, il direttore sportivo del Pescara Giorgio Repetto ha analizzato la situazione della propria squadra Il direttore sportivo del Pescara, Giorgio Repetto, ha così analizzato la situazione della propria squadra: «Più o meno siamo messi come due anni fa. Servono 7 punti per salvarsi. Sottil Conosce il mestiere. Il rammarico più grande sono le 11 gare senza Fiorillo. Avremmo avuto 4/5 punti in più con lui in porta. L’imperativo non è battere il Perugia: bisogna fare di tutto per vincere ma niente per perdere. Cosmi è un amico. Abbiamo una visione simile della vita. Buon allenatore. Entrambi, forse, siamo un po’ stagionati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

