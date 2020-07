Perché Veronica Lario tradiva Berlusconi? L’incredibile patto segreto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Veronica Lario è stata un’attrice teatrale, nota per essere stata la moglie di Silvio Berlusconi. Divorziati dal 2014, sembra che fra i due per anni ci sia stato un incredibile patto segreto. Le dichiarazioni di Daniela Santanché Dopo la fine del matrimonio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, sono tante le voci che si sono … L'articolo Perché Veronica Lario tradiva Berlusconi? L’incredibile patto segreto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ggiuliasubashi : 01:06 rido tra me e me perchè ho ripensato a @filippovincole1 che in risposta allo sguardo confuso mio di alessia e… - goddessdelrey : @whoviansoul Possiamo aggiungere tata Francesca e il signor Sheffield? No perché più slow burn di quella si muore ??… - Gio_Eh_niente : @VeroDeRomanis @SkyTG24 Sig.ra Veronica, perchè se l'avesse avuta sarebbe cambiato qualcosa? Abbiamo la peggiore cl… - bosco_veronica : E poi rivedo questi risultati e penso che quando l'obbiettivo te lo fissi in testa nessuno potrà distoglierti da qu… - Veronica_Maz : di trovare comprensione da me...perché è sfinita per un pranzo tra amiche.Ahahah ?? (Noiosetta) -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Veronica Veronica Guerrieri: “I lavoratori a basso reddito rischiano di perdere almeno tre anni di salario” La Repubblica