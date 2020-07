Perché sono stati bloccati i voli dal Bangladesh (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - Nuove misure, rigorose e condivise, per gli arrivi dalle aree extra Schengen ed extra Ue. A lanciare l'appello ai partner europei è il ministro della Salute, Roberto Speranza, con una lettera inviata al commissario Ue alla Salute e alla Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, e al ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. L'invito è quello di “delineare insieme” nuove “rigorose misure cautelative” perché, scrive Speranza, seppur nell'ambito di una situazione epidemiologica complessivamente favorevole anche in Italia si è verificata nelle ultime due settimane l'insorgenza di diversi focolai di contagio da Covid-19, innescati spesso da persone provenienti da paesi terzi”. Quindi, esorta: “Oggi più che mai serve una politica comune nella gestione dell'emergenza". ... Leggi su agi

s_parisi : Invece di spiegarci perché d'estate scuole didattica non ripartiranno in forme alternative e in sicurezza, Azzolina… - nzingaretti : Oggi sono andato a trovare Sergio Flamigni nella sua casa di Oriolo trasformata in archivio. Una documentazione str… - fanpage : Artemisia Gentileschi: perché 427 anni dopo le sue opere sono così importanti - alessiadaniele8 : RT @laRoyalBlood_: Ma perché moltissimi inglesi che mi hanno contattato mi hanno detto che 30 minuti in bus sono troppi per arrivare in uni… - Pinodemarco : Sono sempre stato più per 'l'annullamento per inadempienza' del contratto con ASPI più che per la 'revoca'. Ma mi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sono Le 5 domande di Nature. Perché dopo 6 mesi il virus è ancora un rompicato? L'HuffPost