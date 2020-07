Per Raimondo dopo Francesca Tocca un nuovo amore: adesso balla con Paola (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il gossip accende questa calda estate. E anche Raimondo Todaro ne è protagonista. Per mesi i è parlato della fine della sua storia d’amore con Francesca Tocca. Un matrimonio che li ha visto uniti per anni ma che qualche mese fa è giunto al capolinea. Ne ha parlato Raimondo, in una intervista per il suo grande amico Giovanni Ciacci su Oggi mentre la balleria di Amici, per il momento non ha concesso nessuna dichiarazione. A un mese dal post sui social di Raimondo Todaro, che ufficializzava la fine del suo matrimonio con Francesca, ecco le prime FOTO della nuova fiamma del maestro di ballando con le stelle. Per lui l’estate non è da single, adesso balla con Paola! A immortalare i due insieme, sono stati i paparazzi della rivista Chi che, dopo lo scoop di Belen, hanno regalato un altro ottimo servizio al giornale di Signorini. Gianmaria ... Leggi su ultimenotizieflash

margotsbullock : RT @lasoralalla: Raimondo ancora sto piangendo per il giorno in cui c’hai lasciato e c’era Sandra devastata ?????? - picchiasebino05 : #Techetechetè le prese per il culo di raimondo vianello sono epiche - lasoralalla : Raimondo ancora sto piangendo per il giorno in cui c’hai lasciato e c’era Sandra devastata ?????? - sgushapp : RT @DGagliardi96: Ieri live interessante con Raimondo Bruschi! Ecco il link per rivedere la diretta: - DGagliardi96 : Ieri live interessante con Raimondo Bruschi! Ecco il link per rivedere la diretta: -

Ultime Notizie dalla rete : Per Raimondo Ds Acireale: «Quasi fatta per Raimondo Lucera» ForzaPalermo.it Raimondo Todaro ritrova l’amore dopo Francesca Tocca: ecco chi è la giovane fidanzata (FOTO)

Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicoli ...

POZZUOLI/ Spike torturato e arso vivo, la ‘mamma’ ringrazia tutti per la vicinanza

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – La mamma di Spike ringrazia di cuore tutti per la vicinanza, soprattutto chi fisicamente ... Olga Lucignano, Max Tretola, Lina Raimondo, Raffaella Longo , Zalina Khugaeva ed ...

Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicoli ...RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – La mamma di Spike ringrazia di cuore tutti per la vicinanza, soprattutto chi fisicamente ... Olga Lucignano, Max Tretola, Lina Raimondo, Raffaella Longo , Zalina Khugaeva ed ...