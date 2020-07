Per l’Oms, il picco del coronavirus nel mondo non è stato ancora raggiunto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il picco coronavirus nel mondo non è stato ancora raggiunto. È questa la verità, dopo che uno studio – invece – aveva evidenziato come il picco fosse stato superato almeno nel continente europeo. L’Oms ha messo in fila alcuni dati che, da soli, dimostrano evidentemente la veridicità di questa affermazione. Se nei mesi scorsi ci sono volute 12 settimane per raggiungere una quota di 400mila casi di coronavirus in tutto il pianeta, è bastato l’ultimo fine settimana per aggiungere a tutti gli altri contagi una nuova quota di 400mila contagi. LEGGI ANCHE > Per capire il concetto di picco bisogna introdurre quello di plateau picco ... Leggi su giornalettismo

