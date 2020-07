Pensioni ultime notizie: Salvini difende quota 100 e rilancia: ‘Mio obiettivo è quota 41’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le ultime notizie di oggi 8 luglio sulle Pensioni riguardano ancora una volta quota 100 (che sarà confermata per il 2021) e la famosa quota 41. Vediamo gli interventi di Cesare Damiano del PD e di Matteo Salvini della Lega, entrambi concordi sul fatto che quota 100 sia una misura da confermare. Inoltre durante la trasmissione Carta Bianca in onda ieri su Rai 3, Salvini è tornato a parlare di quota 41, oltre a difendere la quota 100 da lui fortemente voluta e criticata in studio dal vicedirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano. ultime novità Pensioni oggi 8 luglio 2020: Damiano difende quota 100 Ecco le parole di Cesare Damiano scritte anche sui suoi profili social ufficiali e riguardanti la riforma delle Pensioni e di alcuni problemi presenti: “quota 100 è una misura che presenta le sue criticità, come abbiamo più volte ... Leggi su pensionipertutti

zazoomblog : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti arriva nel 2022? - #Pensioni #ultime #notizie: #Quota - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di D’Alfonso (Pd) per i pescatori (ultime notizie) - infoitinterno : Pensioni ultime notizie: Quota 100 confermata, intervento su assegni bassi - boccininocisl : Riforma pensioni/ L’appello di Furlan al Governo -