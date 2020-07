Pedro Sánchez al Corriere: «Da Italia e Spagna una risposta titanica alla crisi. Il nostro patto per la Ue» (Di mercoledì 8 luglio 2020) A Madrid, il capo del governo spiega perché, se la Ue fallisce il rilancio, «saremo travolti dai nostri stessi popoli». E parla del Vaticano, del Covid vissuto in famiglia, di Morricone Leggi su corriere

ilfoglio_it : Conte vola a Madrid. Incontrerà un premier - Pedro Sánchez - che chiede fondi a Bruxelles garantendo di restare 'fe… - CarlottaMiller_ : RT @Corriere: Pedro Sánchez: «Da Italia e Spagna una risposta titanica alla crisi. Il nostro patto per la Ue» - StefaniaFalone : Pedro Sánchez: «Da Italia e Spagna una risposta titanica alla crisi. Il nostro patto per la Ue» - Corriere : Pedro Sánchez: «Da Italia e Spagna una risposta titanica alla crisi. Il nostro patto per la Ue» - StefaniaFalone : Pedro Sánchez: «Da Italia e Spagna una risposta titanica alla crisi. Il nostro patto per la Ue» -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Sánchez Pedro Sánchez al Corriere: «Da Italia e Spagna una risposta titanica alla crisi. Il nostro patto per la Ue» Corriere della Sera