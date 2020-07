Pecci: "Lobotka è un vero regista, Demme è più un equilibratore..." (Di mercoledì 8 luglio 2020) Eraldo Pecci, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "A me il mercato intriga poco, a me piace vedere il calcio giocato. Leggi su tuttonapoli

MundoNapoli : Eraldo Pecci: “Lobotka ha caratteristiche diverse da Demme” - sscalcionapoli1 : Pecci: 'Lobotka è un vero regista, Demme è più un equilibratore...' #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : Pecci: 'Lobotka è un vero regista, Demme è più un equilibratore...' - CalcioNapoli24 : - news24_napoli : Pecci: "Mi è piaciuto molto Lobotka ieri, è un vero… -

Ultime Notizie dalla rete : Pecci Lobotka Pecci: "Lobotka mi è piaciuto: è diverso da Demme" il mio napoli L'EX - Pecci: "Per il Napoli la partita con il Barcellona oggi è più giocabile di prima"

Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli ... Se lui ha delle perplessità ci può stare. Lobotka mi piace, è più regista del Napoli, anche se l’equilibratore vero è Demme. La partita con il Barcellona ...

Pecci: "Lobotka è un vero regista, Demme è più un equilibratore..."

Eraldo Pecci, ex giocatore, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Fabian è un centrocampista di alto livello, è bravo in fase di rifinitura e ha anche il tiro da fuori. Lobotk ...

Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli ... Se lui ha delle perplessità ci può stare. Lobotka mi piace, è più regista del Napoli, anche se l’equilibratore vero è Demme. La partita con il Barcellona ...Eraldo Pecci, ex giocatore, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Fabian è un centrocampista di alto livello, è bravo in fase di rifinitura e ha anche il tiro da fuori. Lobotk ...