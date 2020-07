Paura per Linus: investito mentre era in bicicletta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per Linus, conduttore e direttore di Radio DJ, si è rischiata una tragedia simile a quella che ha portato il campione Alex Zanardi a combattere tra la vita e la morte. A raccontare quello che è successo è stato lo stesso Linus, attraverso il suo account instagram ufficiale, in cui ha raccontato dell’incidente in cui … L'articolo Paura per Linus: investito mentre era in bicicletta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

crocerossa : ?? Lo abbiamo chiamato #iltempodellagentilezza per combattere la paura, lo sconforto e la solitudine. Dai trasporti… - MetaErmal : @duecuoriallora @Solasta843 @ujkivetmuar Ma figurati! Sto da paura per fortuna. È solo che non riesco ad ignorare l… - NicolaPorro : Il giornale unico del virus continua a fomentare la paura per il #COVID19. Ma perché nessuno dice che sono diminuit… - YangRiri1 : RT @hyunjiverse: e se ha sbagliato si è stato fatto notare e ha chiesto scusa. Odiano un gruppo soltanto perché lo fa anche la massa. Se x… - Valerio61022891 : @raffaellapaita @ItaliaViva @repubblica @faberix “Salvo intese” !sapete che non si farà nulla? È il solito teatrino… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per "Ho paura per questo autunno". E ora scatta l'allarme sull'Italia ilGiornale.it La nostra quotidianità e la paura del Coronavirus

Questa situazione inaspettata o ci fa precipitare nel pessimismo più cupo che paralizza ogni sforzo e ci fa cadere, quindi, nell’abisso della disperazione oppure ci induce a cercare strade nuove per ...

Hijab, velo e libertà delle donne

Perché un velo fa ancora così tanta paura in Occidente? E perché ... scrittrice e ricercatrice alll'Università Cinese di Hong Kong) firmano per Castelvecchi, con prefazione della senatrice Emma Bonino ...

Questa situazione inaspettata o ci fa precipitare nel pessimismo più cupo che paralizza ogni sforzo e ci fa cadere, quindi, nell’abisso della disperazione oppure ci induce a cercare strade nuove per ...Perché un velo fa ancora così tanta paura in Occidente? E perché ... scrittrice e ricercatrice alll'Università Cinese di Hong Kong) firmano per Castelvecchi, con prefazione della senatrice Emma Bonino ...