Patric chiede scusa dopo il morso | Donati lo risponde | “può capitare”

Tutto è bene quel che finisce bene. Si può riassumere così l'episodio tra Patric e Donati nella sfida di ieri tra Lecce e Lazio dopo il morso del laziale ai danni del difensore dei giallorossi nella ripresa. Patric, all'indomani della sfida persa contro i salentini, si è scusato con Donati attraverso il suo profilo instagram. Queste le parole dello spagnolo nei confronti di Donati: "Ti chiedo scusa per il gesto che ho fatto. E' stata mancanza di lucidità. Intanto ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e alla tua squadra per il proseguo del campionato". Immediata la risposta di Giulio Donati: "Sono cose che in momenti di alta tensione possono ...

