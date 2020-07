Patric chiede scusa a Donati dopo il morso in Lecce-Lazio: “Mancanza di lucidità”. E il terzino risponde [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Patric si scusa con Donati. Il giorno dopo la gara tra Lecce e Lazio, che ha visto il difensore biancoceleste protagonista di un brutto gesto (il morso al braccio del collega), arriva il pentimento. Su Instagram, Patric scrive: “Giulio Donati ti chiedo scusa per il gesto che ho fatto: è’ stata mancanza di lucidità. Intanto ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e alla tua squadra per il resto del campionato”. Il povero Donati la scorsa settimana aveva ricevuto un calcione in faccia da Bonazzoli, attaccante della Sampdoria. In quel caso il gesto non era stato visto da Rocchi e non venne punito con il rosso. Lo stesso difensore del Lecce ha ... Leggi su calcioweb.eu

