Passeggeri del Bangladesh respinti a Roma e Milano (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’allerta è scattato ieri mattina all’aeroporto di Fiumicino su iniziativa dell’Unità di crisi Covid della regione Lazio, motivo: l’arrivo di un volo da Doha, in Qatar, con a bordo «112 Passeggeri “indiretti” saliti a Dacca, in Bangladesh. Questi, secondo le disposizioni, non dovrebbero sbarcare a Fiumicino». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sospeso infatti per una settimana i voli diretti e indiretti da Dacca, lo stop è stato deciso perché sull’ultimo volo arrivato a Roma dal Bangladesh, martedì scorso, … Continua L'articolo Passeggeri del Bangladesh respinti a Roma e Milano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

