Parma, coronavirus: 33 lavoratori positivi in azienda di ovoprodotti (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'Ats Val Padana spiega che il caso non è da ricondurre ai focolai del Viadanese ma è l'esito di ulteriori attività di indagine avviate nei giorni scorsi su un contesto lavorativo collegato a un'attività produttiva sita in provincia di Parma Leggi su firenzepost

SkyTG24 : Coronavirus Parma, focolaio nell'azienda Parmovo: decine di lavoratori contagiati - ilriformista : Bollettino #Coronavirus, contagi in aumento: nuovo focolaio in azienda di Parma - RADIOBRUNO1 : Le persone risultate positive sarebbero dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a div… - rep_parma : Coronavirus, Ausl Parma: 13 nuovi casi, nove lavorano nella Bassa [aggiornamento delle 17:38] - salidaparallela : RT @SkyTG24: Coronavirus Parma, focolaio nell'azienda Parmovo: decine di lavoratori contagiati -

Ultime Notizie dalla rete : Parma coronavirus Coronavirus: a Parma zero decessi ma otto nuovi casi ParmaToday Coronavirus, Ausl Parma: 13 nuovi casi, nove lavorano nella Bassa

Sono 13 i nuovi casi di persone positive al coronavirus a Parma e provincia, nella giornata di oggi, 8 luglio, rilevati dal dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Parma. Tutti ...

Covid. A Rimini 7 positivi (3 sintomatici), 3 a Cesena, 1 a Ravenna

RIMINI Altri 49 casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 36 senza sintomi. Dei 49 casi, ben 40 interessano le province di Parma, Bologna e la Romagna. In particolare, sui 13 nuovi positivi ...

Sono 13 i nuovi casi di persone positive al coronavirus a Parma e provincia, nella giornata di oggi, 8 luglio, rilevati dal dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Parma. Tutti ...RIMINI Altri 49 casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 36 senza sintomi. Dei 49 casi, ben 40 interessano le province di Parma, Bologna e la Romagna. In particolare, sui 13 nuovi positivi ...