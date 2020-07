Paolo Sorrentino girerà un film per Netflix ambientato a Napoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paolo Sorrentino tornerà nella sua Napoli per dirigere un nuovo film che sarà disponibile su Netflix. Il regista italiano – che nel 2014 vinse un Premio Oscar con il film La Grande Bellezza – scriverà e dirigerà la pellicola È Stata La Mano Di Dio. Un’occasione per mostrare agli spettatori di tutto il mondo il cinema italiano filtrato dagli occhi di uno tra i registi europei più importanti degli ultimi anni. I dettagli riguardo a questo progetto sono ancora pochi, ma sappiamo che sarà prodotto anche da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures. Le riprese partiranno tra non molto tempo nella meravigliosa Napoli. Paolo Sorrentino ha dichiarato: Sono emozionato all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film. È Stata La Mano Di Dio è, per la prima volta nella ... Leggi su optimagazine

