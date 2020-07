Paolo Sorrentino dirigerà “E’ stata la mano di Dio”: riprese a Napoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il noto regista, già premio Oscar, Paolo Sorrentino scriverà e dirigerà per Netflix “È stata la mano di Dio” pellicola dedicata al campione argentino Diego Armando Maradona. Le riprese del film, prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, del gruppo Fremantle, e da Paolo Sorrentino, saranno girate proprio nel capoluogo campano. Per i vicoli di Napoli difatti l’ombra di Maradona è sempre presente anche a distanza di anni. “Sono emozionato – dichiara Paolo Sorrentino – all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film. È stata la mano di Dio è, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso. Sono felice di condividere questa avventura col produttore ... Leggi su anteprima24

