Paolo Becchi, "ecco l'unico collegamento aperto con la Liguria": la rabbia del filosofo in questa foto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Caos totale sulle autostrade liguri, con ingorghi pazzeschi e inaffrontabili. E così, nel giorno in cui il M5s sta per piegarsi alle nuove concessioni ad Autostrade-Benetton per il nuovo Ponte di Genova, ecco che Paolo Becchi esprime tutto il suo disappunto per le autostrade liguri con un tweet che parla da solo. Un'immagine che mostra un paesaggio arido, la neve sullo sfondo e una strada di pietre e massi, strada sulla quale camminano degli asini carichi di borse, borsoni e casse. Sopra la foto, la scritta: "unico collegamento aperto con la Liguria". A corredo, Paolo Becchi aggiunge il commento: "Questo è al momento l'unico collegamento possibile con Genova e la ... Leggi su liberoquotidiano

PDarK77 : RT @Libero_official: 'Ecco l'unico collegamento aperto con la #Liguria': tutta la rabbia di @pbecchi, in questa (amarissima) fotografia ht… - avatar1dory : RT @Libero_official: 'Ecco l'unico collegamento aperto con la #Liguria': tutta la rabbia di @pbecchi, in questa (amarissima) fotografia ht… - Libero_official : 'Ecco l'unico collegamento aperto con la #Liguria': tutta la rabbia di @pbecchi, in questa (amarissima) fotografia… - ToninMaurizio : RT @TarroGiulio: Oggi una mia intervista sul quotidiano LIBERO a cura del professor Paolo Becchi @pbecchi @Libero_official Da leggere con… - ElioLannutti : RT @TarroGiulio: Giulio Tarro intervistato da Becchi, tutta la verità sul coronavirus: vaccino, lockdown, mascherina e seconda ondata, quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Becchi Paolo Becchi e il coronavirus: "Recessione e crisi, la seconda ondata salverà il governo?" LiberoQuotidiano.it Imperia, prende il via la 19esima edizione del Festival della Cultura Mediterranea

Imperia. Riaperta in Liguria la possibilità di svolgere eventi ecco che la 19° edizione del Festival della Cultura Mediterranea di Imperia ritrova i suoi spazi. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agost ...

Impera: dal 31 luglio al 2 agosto Festival della Cultura Mediterranea, si parlerà del mare con tanti illustri ospiti

Ecco gli ospiti di quest'anno: Laura Accerboni, Corrado Augias, Lorenzo Beccati, Paolo Becchi, Emiliano Beri, Franco Borgogno, Paolo Calcagno, Giuseppe Civati, Giobbe Covatta e Paola Catella, Alessand ...

Imperia. Riaperta in Liguria la possibilità di svolgere eventi ecco che la 19° edizione del Festival della Cultura Mediterranea di Imperia ritrova i suoi spazi. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agost ...Ecco gli ospiti di quest'anno: Laura Accerboni, Corrado Augias, Lorenzo Beccati, Paolo Becchi, Emiliano Beri, Franco Borgogno, Paolo Calcagno, Giuseppe Civati, Giobbe Covatta e Paola Catella, Alessand ...