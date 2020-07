Palestrina, ritrovamento choc: 38enne senza vita nel suo appartamento (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ieri sera, alle 20:50 circa, nel Comune di Palestrina in via Colle Doddo 65, una squadra del Comando Provinciale VV.F di Roma è intervenuta per soccorso ad una persona. Una volta nell’appartamento è strato trovato il corpo privo di coscienza di un uomo di 38 anni. Prontamente sono state eseguite le manovre di rianimazione prima dell’arrivo del personale sanitario del 118, che ha continuato la manovra fino alla dichiarazione dell’avvenuto decesso. Per il 38enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Palestrina, ritrovamento choc: 38enne senza vita nel suo appartamento su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

