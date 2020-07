PAGELLE Torino Brescia: Verdi tuttofare, Papetti stecca VOTI (Di mercoledì 8 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Torino Brescia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Torino e Brescia, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Verdi, Belotti FLOP: Mateju VOTI Torino: Sirigu 6.5; De Silvestri 6 (90′ Djidji ng), Lyanco 6, Nkoulou 6, Bremer 5.5; Verdi 7.5 (80′ Lukic ng), Meite 7, Rincon 5.5, Ansaldi 5.5 (76′ Aina 6); Zaza 6.5, Belotti 7 (89′ Berenguer ng). Brescia: Joronen 6; Sabelli 5.5, Papetti 5, Mateju 5, Martella 5.5; Spalek 6 (75′ Skrabb 5), Tonali 6 (61′ Viviani 5.5), Dessena 5.5 (76′ Ndoj ... Leggi su calcionews24

