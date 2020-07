Pagani: Forza Italia e Udc insieme alle prossime amministrative (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – “Le complessità della vita spingono gli uomini “liberi e forti” a scelte coraggiose e necessarie alla crescita di un futuro che dia spazio al diritto/dovere, di ogni componente della Comunità paganese, di sentirsi rappresentato e protagonista. Per questi obiettivi comunichiamo ai cittadini, ai simpatizzanti e a chi avverte il dovere di attivarsi per un cambiamento effettivo e non di facciata, che, a Pagani, in vista delle prossime amministrative, le rappresentanze politiche di Forza Italia e dell’ Unione Di Centro danno vita ad una Federazione che ben operi nel complesso contesto socio-politico del Paese, senza rinunciare ai valori e alla tradizione liberale e democratica. Le esperienze e il ... Leggi su anteprima24

"L' amministrazione Barbet è al collasso, mancanza di competenza e di progettualità hanno inciso e sono state fatali per la nostra città. Dal Comune Guidoniano a 5 stelle alla Regione targata Zingaret ...

