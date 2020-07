Ospedale di Bergamo, dopo 137 giorni la terapia intensiva è “Covid free” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bergamo, 8 lug – Sul fronte dell’epidemia di coronavirus da Bergamo arriva un’ottima notizia, carica di significato (e attesissima): il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII è libero dal Covid-19. Come è noto, il nosocomio bergamasco è stato per mesi in prima linea nel combattere l’epidemia. “La tanto attesa notizia arriva dopo 137 giorni dal ricovero del primo paziente (domenica 23 febbraio). Restano ricoverati alcuni pazienti colpiti dal virus, ma ormai negativizzati”, si legge in una nota dell’Ospedale, che ha annunciato la notizia. Un minuto di silenzio per le vittime e poi l’applauso Per il Giovanni XXIII è un traguardo che arriva grazie ... Leggi su ilprimatonazionale

