Oroscopo 8 luglio 2020: Leone troppo sospettosi, Bilancia cautela nelle finanze (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Oroscopo dell’8 luglio esorta i nati sotto il segno della Bilancia a fare attenzione agli investimenti. I Leone, invece, dovrebbero essere meno sospettosi Previsioni 8 luglio da Ariete a Vergine Ariete. Prestate attenzione alle persone di cui vi circonderete. Oggi c’è il rischio di far arrabbiare qualcuno a causa della sua permalosità, pertanto, siate cauti nelle relazioni con gli altri. Nel lavoro c’è bisogno di un po’ di impegno in più per riuscire a raggiungere i vostri scopi. Toro. I nati sotto questo segno sono alla costante ricerca di stabilità e di conferme da parte del partner. Se non vi sono ancora arrivate, forse è il caso di lasciar perdere e di sfruttare il vostro tempo in un altro modo più costruttivo. Nel lavoro, ad esempio, ci sono nuove proposte da valutare. Gemelli. Se nel breve periodo vi ... Leggi su kontrokultura

