Operazioni di Polizia al campo rom, traffico rallentato sulla Pontina (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono in corso da stamattina alcune Operazioni da parte della Polizia di Stato all’interno del campo rom di Via Pontina, in zona Castel Romano. Le volanti, provenienti da Roma e dal vicino Commissariato di Spinaceto, sono presenti nell’area già da alcune ore. Gli agenti, come appreso dalla Redazione, stanno eseguendo degli interventi per la messa in sicurezza della zona. Negli scorsi minuti, in tal senso, il traffico nel tratto compreso tra Pomezia e Castel Romano ha subito dei forti rallentamenti. Leggi anche: Castel Romano, mobilitazione delle forze dell’ordine al campo rom di via Pontina: iniziano le Operazioni Operazioni di Polizia al campo rom, traffico rallentato sulla Pontina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

