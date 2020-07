Ok Soprintendenza a tavolini sul plateatico di Piazza San Giacomo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Comune di Udine, avuto l’ok dalla Soprintendenza per quanto riguarda la sistemazione sul plateatico di Piazza San Giacomo dei tavolini dei locali che vi si affacciano, ha adottato oggi il relativo provvedimento per l’occupazione del suolo pubblico. “Con questo provvedimento, unito alle varie iniziative organizzate per questa estate udinese, prima fra tutte ‘Udine sotto le stelle’ che sta riscuotendo uno straordinario successo, stiamo andando a ridefinire il paradigma stesso dello stare insieme in città”. Sono le parole con cui l’Assessore alle attività produttive Maurizio Franz ha commentato la firma del documento. “Questa – ha proseguito – è una vittoria per tutti, perché dimostra che collaborando si possono ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Soprintendenza tavolini Occupazione del suolo pubblico: la Soprintendenza di Messina apre al “Movimento dei Tavolini” Stretto web Ex Galateo, chiusa la prima fase del concorso per la rigenerazione della struttura. Presentati 96 progetti

Si è chiusa con la presentazione di 96 proposte progettuali caricate sulla piattaforma del Consiglio Nazionale degli Architetti, la prima fase del Concorso internazionale di progettazione dedicato all ...

Occupazione del suolo pubblico fino al 50% in più per i ristoranti di Roma

Alla fine la delibera sui tavolini è passata in Consiglio comunale ... in barba ai pareri tecnici negativi degli uffici e della Sovrintendenza capitolina e Soprintendenza statale, votati ieri da 18 ...

Si è chiusa con la presentazione di 96 proposte progettuali caricate sulla piattaforma del Consiglio Nazionale degli Architetti, la prima fase del Concorso internazionale di progettazione dedicato all ...Alla fine la delibera sui tavolini è passata in Consiglio comunale ... in barba ai pareri tecnici negativi degli uffici e della Sovrintendenza capitolina e Soprintendenza statale, votati ieri da 18 ...