Ogni Mattina: Adriana Volpe furiosa risponde all’attacco di Giancarlo Magalli – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nella giornata di ieri, Giancarlo Magalli ha pubblicato sui suoi social un post lanciando una frecciatina ad Adriana Volpe e al suo nuovo programma Ogni Mattina, in onda su TV8. Il programma infatti fa ancora fatica a crescere negli ascolti, e proprio Magalli, che negli ultimi mesi ha avuto discussioni pesanti con la Volpe, non ha perso occasione per sottolineare gli scarsi risultati. Nel post Magalli ha inserito una emoji che sembra zittire qualcuno, il tutto condito con un “0,9%”, ovvero il dato di ascolto dell’ultima puntata di Ogni Mattina. Un chiaro ed esplicito riferimento quindi al programma e alla Volpe. Il post successivamente è stato rimosso, ma la polemica ormai era già stata innescata. Nella puntata odierna di Ogni Mattina, la Volpe, appena entrata in studio, ha deciso quindi di dire la sua, senza usare mezzi termini Caro Giancarlo, ... Leggi su trendit

