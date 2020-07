Nuovo ponte Genova, M5s punta i piedi: ”Fuori i Benetton da Autostrade ed i pedaggi dalla Liguria” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mentre da stamane infuria la bufera circa la decisione della ministra De Micheli, di affidare la gestione del Nuovo ponte di Genova ad Autostrade, poco fa il M5s ha tenuto a ribadire con ‘fermezza’ che, rispetto alla vicenda Aspi, il Movimento è assolutamente compatto affinché la famiglia Benetton esca da Autostrade. Ma sono solo, sul tavolo c’è anche mantenere la promessa secondo cui, il tratto autostradale ligure sarà aperto a tutti, totalmente gratuito. L’idea è quella di ‘depotenziare’ Atlantia con F2i e Cdp Dunque due punti fermi sui quali si andrà a discutere senza possibilità di soluzioni altre, Anzi, così come confermato anche dallo stesso Conte, il piano (a scapito di Atlantia, che ... Leggi su italiasera

