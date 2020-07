Nuovo focolaio di coronavirus in azienda: 33 positivi (Di mercoledì 8 luglio 2020) I lavoratori risultati covid-positivi in una azienda della provincia di Parma sono residenti nella zona di Casalmaggiore... Leggi su today

fanpage : Nuovo focolaio da Coronavirus alla Comunità Shalom: 15 ragazzi positivi al Covid - Corriere : Venezia, un altro imprenditore positivo al Covid: 50 tamponi, si teme nuovo focolaio - HuffPostItalia : Nuovo focolaio nel Parmense: 42 casi in un'azienda - AlessandroAima1 : RT @HuffPostItalia: Nuovo focolaio nel Parmense: 42 casi in un'azienda - NewsMondo1 : Coronavirus, si teme un nuovo focolaio in Veneto: positivo un imprenditore -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo focolaio Coronavirus, a Venezia rischio nuovo focolaio Covid. Jesolo, 7 casi tra gli stagionali bengalesi Il Fatto Quotidiano CORONAVIRUS DATI REGIONALI: sono 15 le REGIONI a CONTAGI Zero, 6 vanno male di cui 1 Malissimo. Ecco Quali

Veneto e Toscana dove scoppiano nuovi focolai. In particolare in Lazio vanno aggiunti i 37 positivi nel volo in arrivo dal Bangladesh. Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è ...

Covid, Papatheu: “Incoerenza tra divieti per cinema e teatri e liberi tutti su bus turistici”

ROMA – “Mentre in Italia e in varie zone d’Europa e del Mondo si continuano a registrare nuovi focolai sparsi di Covid19, appare preoccupante che il rischio crescente di “esportazione” del virus, veng ...

Veneto e Toscana dove scoppiano nuovi focolai. In particolare in Lazio vanno aggiunti i 37 positivi nel volo in arrivo dal Bangladesh. Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è ...ROMA – “Mentre in Italia e in varie zone d’Europa e del Mondo si continuano a registrare nuovi focolai sparsi di Covid19, appare preoccupante che il rischio crescente di “esportazione” del virus, veng ...