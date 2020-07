Nella Grotta del Caliendo tutto il fascino dell’Irpinia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel territorio di Bagnoli Irpino si trova la Grotta di Caliendo, tra le più importanti cavità della Campania, la cui percorribilità è rara e va eseguita solo con guide esperte. Per accedervi bisogna percorrere un ripido sentiero che parte dalla strada montana Colle della Molella – Valle Piana, discendendo lo scosceso pendio per un dislivello di circa 265 m. È l’unica via di accesso, essendo la risalita dal basso del vallone Caliendo impedita da salti e cascate alte fino a 30 m. La Grotta è l’emissario idrogeologico stagionale del Lago Laceno, posto a quota 1050 metri sul livello del mare, le cui acque sono state inghiottite nei vari secoli in differenti punti dell’altipiano, posti a quote sempre decrescenti. La sua temperatura interna è di circa 8° C., l’atmosfera ha un’umidità relativa ... Leggi su laprimapagina

