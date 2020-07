“Nel reggiseno…”. La vita in diretta estate, Sandra Milo: la frase che mette in imbarazzo tutti. Conduttori increduli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Siamo a La vita in diretta estate, Marcello Masi e Andrea Delogu si sono collegati, come ormai di consueto, con le inviate speciali di questa edizione: Sandra Milo e Debora Ergas. Questa volta madre e figlia si sono collegate dalla meravigliosa Sorrento, mostrando ai telespettatori di Rai Uno la freschezza del pesce appena pescato e di alcuni prodotti tipici del territorio, come i famosi limoni. E proprio riguardo ai limoni, però, Sandra Milo un consiglio imbarazzante: “Se voi prendete qualche piccola buccia del limone e ve lo mettete nel reggiseno, proverete un senso di freschezza straordinario. Subito, dagli studi de La vita in diretta estate, si è avvertito in sottofondo il suono di alcune risate.



Risate a non finire tra alcuni addetti ai lavori e i Conduttori stessi, che non sono riusciti a trattenere la sorpresa suscitata dallo ... Leggi su caffeinamagazine

Italia_Notizie : Sandra Milo: “Prendete qualche buccia di limone e ve la mettete nel reggiseno”. Imbarazzo in diretta su Rai1 - Noovyis : (Sandra Milo: “Prendete qualche buccia di limone e ve la mettete nel reggiseno”. Imbarazzo in diretta su Rai1) - - FQMagazineit : Sandra Milo: “Prendete qualche buccia di limone e ve la mettete nel reggiseno”. Imbarazzo in diretta su Rai1 - Florofilla : RT @ivanburatti: Sandra Milo ha appena consigliato al pubblico femminile de #LaVitaInDiretta di infilarsi la scorza del limone nel reggisen… - SilviaS2 : RT @ivanburatti: Sandra Milo ha appena consigliato al pubblico femminile de #LaVitaInDiretta di infilarsi la scorza del limone nel reggisen… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nel reggiseno…”