Nel decreto Rilancio diciamo stop alle deroghe per lo stoccaggio dei rifiuti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Grazie all’approvazione in commissione Bilancio della Camera di un emendamento al decreto legge Rilancio abbiamo bloccato le deroghe per lo stoccaggio dei rifiuti. L’emendamento a mia prima firma è il frutto di un lavoro corale di approfondimento, portato avanti con i colleghi del MoVimento 5 Stelle in commissione Ecomafie e Ambiente. La norma soppressiva dell’art. 113 bis del Cura Italia, che aveva introdotto tali deroghe, è stata sottoscritta da tutti i portavoce pentastellati in commissione Ambiente alla Camera, nonché sostenuta anche dai colleghi al Senato, con l’obiettivo di abrogare una misura proposta da Forza Italia che introduceva la possibilità di derogare sui quantitativi e sui tempi di stoccaggio dei rifiuti nei depositi. Così abbiamo evitato gli effetti di deroghe pericolose per l’ambiente e la salute dei ... Leggi su ilblogdellestelle

