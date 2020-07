‘Ndrangheta, bond miliardari venduti ad investitori internazionali: il caso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un’inchiesta del Financial Times rivela l’ultima operazione della ‘Ndrangheta, ossia un miliardo di euro in bond venduti ad investitori internazionali. Nuova scoperta del Financial Times nei confronti di una delle organizzazioni criminali più famose ed operative in Italia. Infatti il giornale economico-finanziario ha reso noto una sua importante inchiesta, che vede protagonista la ‘Ndrangheta e … L'articolo ‘Ndrangheta, bond miliardari venduti ad investitori internazionali: il caso proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : FT: bond legati alla 'ndrangheta venduti su mercati internazionali. 'Acquistati anche da Banca Generali' [di ALESSI… - fattoquotidiano : Financial Times: “Sul mercato un miliardo di euro di bond legati alla ‘ndrangheta. Anche Banca Generali tra gli acq… - LaStampa : “Un miliardo di euro in bond della ‘ndrangheta venduti a investitori internazionali” - Robertam_63 : RT @Cassio39592131: Caltagirone e Benetton sono tra i principali azionisti della banca! Chi sono i politici che li difendono? #AdessoDIBBA… - malumichi : RT @Etruria72: Financial Times: “Sul mercato un miliardo di euro di bond legati alla ‘ndrangheta. Anche Banca Generali tra gli acquirenti”.… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta bond Coronavirus, tamponi Veneto: solo 4 test positivi nelle fabbriche Corriere della Sera