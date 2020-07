NBA, ripresa a rischio: con molti giocatori positivi si valuta di non ripartire il 30 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) La ripresa dell’NBA è fortemente a rischio. Come dichiarato dallo stesso patron Adam Silver, il più importante campionato di basket al mondo non riprenderà come previsto il 30 luglio se ci dovessero essere eccessivi contagi all’interno delle trenta franchigie. In sostanza, se la bolla in cui sono stati chiusi i giocatori dovesse avere una falla, con una “propagazione significativa” del virus tra i cestisti, si potrebbe andare incontro all’interruzione forse definitiva della stagione. Dunque per prendere una decisione in merito occorrerà attendere l’esito dei test effettuati negli ultimi giorni. Leggi su sportface

La nuova esplosione di contagi da Covid-19 negli Stati Uniti rischia adesso di mettere in discussione la ripresa, tanto attesa dal pubblico americano, della Nba. In caso di una “propagazione ...

Nets, continua la maledizione. Fuori anche Prince: positivo al Covid

Continua la maledizione in casa Nets. Dopo il forfait di Spencer Dinwiddie la franchigia newyorchese incassa l’ennesimo colpo basso di questa surreale estate: la positività al Covid-19 di Taurean Prin ...

