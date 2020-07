NBA – Nets martoriati, Prince e Dinwiddie positivi al Coronavirus: non ci saranno ad Orlando (Di mercoledì 8 luglio 2020) La prossima potrebbe essere ‘la stagione dei Brooklyn Nets‘, quella attuale non lo è di certo. La franchigia di Brooklyn perde altri due giocatori del proprio roster in vista del ritorno in campo ad Orlando. Taurean Prince e Spencer Dinwiddie resteranno infatti a casa, poichè positivi al Coronavirus. Due assenze pesanti che si vanno ad aggiungere a quelle di DeAndre Jordan e Wilson Chandler, oltre ai lungodegenti Kyrie Irving e Kevin Durant. La postseason dei Nets è praticamente già segnata, non resta altro che guardare alla prossima stagione, magari sperando in po’ di fortuna in più.L'articolo NBA – Nets martoriati, Prince e Dinwiddie ... Leggi su sportfair

