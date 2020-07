NBA – Che regalo di compleanno per Zion Williamson: al collo il Guanto dell’Infinito di Thanos! [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Zion Williamson ha ricevuto un regalo di compleanno a dir poco fantastico. Il famoso ‘gioielliere delle star’ ZoFrost ha creato una collana apposita per il cestista dei New Orleans Pelicans, con un pendente davvero speciale: il Guanto dell’Infinito di Thanos. L’arma del nemico degli Avengers, capace di renderlo praticamente invincibile grazie alle gemme presenti su di esso, stringe in mano una palla da basket e dà l’idea di come Zion Williamson possa dominare in futuro l’universo NBA come un titano!L'articolo NBA – Che regalo di compleanno per Zion Williamson: al collo il Guanto dell’Infinito di ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA Che NBA: i giocatori che cambiano nome sulla maglia, ma c’è chi non è d’accordo con la scelta Sky Sport Ecco chi è il nuovo Paperone dello sport USA, guadagnerà 531 milioni di dollari

Il football americano ricopre di milioni uno dei suoi campioni e lo trasforma nel paperone dello sport mondiale: Patrick Mahomes, 25enne giocatore dei Chiefs di Kansas City, ha infatti firmato fino al ...

La “decisione” di LeBron James, 10 anni fa

Fu quella di andare a giocare alla squadra di NBA dei Miami Heat, annunciata in una celebre e criticata diretta televisiva L’8 luglio del 2010, dieci anni fa, il più forte giocatore di basket degli ul ...

