Nations League, il calendario ufficiale dell’Italia: tutte le date (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anche la Nazionale italiana è pronta a ripartire dopo lo stop per il coronavirus. Definito il calendario ufficiale degli azzurri tra Nations League e amichevoli: si parte a inizio settembre, poi tre impegni a ottobre e novembre.Nations League e amichevoli: il calendario dell'Italiacaption id="attachment 729335" align="alignnone" width="661" Mancini (getty images)/captionL'Italia di Roberto Mancini è pronta a ripartire dopo l'emergenza pandemica. Come comunicato sul sito della Figc, ecco il calendario degli azzurri tra Nations League e amichevoli. A settembre riparte la nuova edizione della UEFA Nations League con le prime due giornate, mentre a ottobre ci sarà l'amichevole con la Moldova a Parma, poi la Polonia a Danzica e l’Olanda a Milano. A Novembre Estonia e Polonia in casa (sedi da stabilire), e Bosnia in trasferta.4 settembre 2020 ... Leggi su itasportpress

La riparternza della stagione vedrà un vero e proprio tour de force: 8 gare in due mesi, tra il 4 settembre e il 18 novembre, tra la nuova edizione della Uefa Nations League 2020/21 e due amichevoli ...

Firenze, Amsterdam, Parma, Danzica e Milano ospiteranno le prossime gare della Nazionale che torna in campo tra settembre e novembre, a quasi un anno di distanza dall'ultima uscita (9-1 all'Armenia lo ...

