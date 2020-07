Nations League ed amichevoli: il calendario dell’Italia di Roberto Mancini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo lo stop per il lockdown, l’Italia di Roberto Mancini freme per ripartire: otto partite da settembre a novembre tra Nations League ed amichevoli L’Italia di Roberto Mancini si è fermata al 9-1 contro l’Armenia dello scorso novembre. Gli azzurri, qualificati all’Europeo, non vedono l’ora di ripartire per tornare al top della condizione in vista dei campionati europei del 2021 (girone con Turchia, Svizzera e Galles). Dopo lo stop per il lockdown, inizia il conto alla rovescia per il ritorno in campo della Nazionale. La FIGC – sul suo sito ufficiale – ha pubblicato il calendario degli impegni che vedranno gli azzurri scendere in campo da settembre a novembre. Ci sarà la Nations League da giocare con l’Italia impegnata nel girone con Bosnia, Olanda e Polonia. Tutte e 6 le partite del fase a gironi saranno disputate nel ... Leggi su zon

