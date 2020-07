Nations League e amichevoli: il calendario dell'Italia di Roberto Mancini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questa sarebbe dovuta essere l'estate degli Europei in cui la Nazionale Italiana avrebbe dovuto riscattare la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, un pensiero che ancora pesa sul cuore di tutta la nazione calcistica. Il Coronavirus, ahinoi, ha deciso diversamente, causando lo spostamento al 2021 della manifestazione itinerante che avrebbe avuto inizio proprio dall'Italia. Le amichevoli e la Nations League, però, rappresenteranno la prossima occasione per rivedere in campo gli Azzurri dopo... Leggi su 90min

