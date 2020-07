Napoli, rubati quasi 12mila euro di buoni pasto dagli uffici Rai (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono quasi 2500 i buoni pasto scomparsi dalla cassaforte degli uffici Rai di Napoli. Per un valore complessivo di quasi 12mila euro. I ticket sono spariti questa notte dalla sede napoletana della Radiotelevisione italiana nel quartiere Fuorigrotta. Sul caso sono in queste ore in corso le indagini dei militari dell’Arma che stanno cercando di ricostruire la vicenda. L'articolo Napoli, rubati quasi 12mila euro di buoni pasto dagli uffici Rai proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

