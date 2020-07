Napoli, mangiano la pizza “da Sorbillo” e finiscono in ospedale: 14 intossicati, è giallo sulle cause (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quattordici ragazzi si sono sentiti male dopo aver mangiato in una delle pizzerie “da Sorbillo”, a Napoli, in via dei Tribunali. A dare la notizia è Il Mattino secondo cui i giovani, tutti di età tra i 20 e i 25 anni, hanno accusato gli stessi sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare, quali nausea, vomito e diarrea. I primi dieci hanno chiamato i soccorsi al 118 negli stessi minuti: di questi, sette sono stati ricoverati in ospedale, e altri tre hanno invece rifiutato il ricovero. Dopo le cure e alcune ore sotto osservazione, sono stati tutti dimessi e le loro condizioni di salute sono buone. Sono stati loro stessi a spiegare ai soccorritori di essersi sentiti male dopo aver mangiato “nella pizzeria Sorbillo”, ma non è chiaro di quale locale si tratti, anche se Il Mattino parla di quello in via dei Tribunali. A Napoli ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

