Napoli, Giuntoli serve l’assist alla Juventus: “Milik vicino alla cessione, non mi stupirei se…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel prepartita di Genoa-Napoli, il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sull’attacco dei partenopei. Posto che la trattativa con Osimhen, ad oggi, è in fase di stallo, il possibile arrivo del bomber del Lille non è strettamente collegato all’addio di Milik. Anche se il polacco, spiega Giuntoli, è corteggiatissmo: “in questo momento non c’è trattativa: non abbiamo accordo con nessuno, Osimhen è solo venuto a vedere la città. Se trattiamo lui non vuol dire che va via Milik, stiamo solo seguendo un calciatore importante. Non mi stupirei se la Juventus volesse Arek, è un giocatore molto forte. Rino è molto bravo nella fase difensiva, ho imparato da lui nelle dichiarazioni. Il mercato ora viva un momento di ... Leggi su sportfair

