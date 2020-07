Napoli, Gattuso: “L’obiettivo è creare una mentalità vincente” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Genoa, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 984261" align="alignnone" width="300" Gattuso (getty images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Callejon ha scritto pagine importanti per questa squadra. È un professionista a 360 gradi ed è un onore per me allenare giocatori così. Sono contento. Abbiamo creato tante palle gol e dovremo ripartire dai 7 minuti della ripresa. I ragazzi stanno facendo fatica, spesso non accettano la critica del compagno, ma questo fa parte dell'essere squadra. Bisogna migliorare sfruttando quelle poche pause che abbiamo a disposizione. L'obiettivo è quello di creare una ... Leggi su itasportpress

mirkocalemme : Il #Napoli di #Gattuso nelle ultime 16 gare: - 12 vittorie - 2 pareggi (Barça, Inter) - 2 sconfitte (Lecce, Atalan… - Sport_Mediaset : #GenoaNapoli 1-2: #Gattuso non si ferma, Nicola vede i fantasmi. Goldaniga risponde a #Mertens, ma #Lozano regala i… - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen verso il sì: gli azzurri ora trattano col #Lille - Gio_Conforto : RT @FrancescoRoma78: Il #Napoli non molla, continua a vincere ed espugna anche il campo del #Genoa. #Gattuso sta costruendo lo spessore mor… - TeixidoMarc : RT @Corriere: Genoa-Napoli 1-2, Mertens-Lozano: gli azzurri di Gattuso tornano davanti al Milan -