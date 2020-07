Napoli, 14 intossicati dopo il pranzo da Sorbillo. È giallo: «Per le mie pizze solo ingredienti selezionati» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Hanno accusato malori più o meno lievi dopo aver pranzato in una delle pizzerie di Gino Sorbillo, a Napoli in via dei Tribunali. Quattordici giovani sono rimasti intossicati dopo aver accusato... Leggi su leggo

Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Sorbillo: 14 intossicati dopo la cena in pizzeria a Napoli, si indagano le cause - magicaGrmente22 : Sorbillo: 14 intossicati dopo la cena in pizzeria a Napoli, si indagano le cause - Veronicayesss : RT @ultimenotizie: Hanno accusato malori più o meno lievi dopo aver pranzato nella pizzeria di Gino Sorbillo, a #Napoli in via dei Tribunal… - simcopter : RT @ultimenotizie: Hanno accusato malori più o meno lievi dopo aver pranzato nella pizzeria di Gino Sorbillo, a #Napoli in via dei Tribunal… - Beverari_M : RT @ultimenotizie: Hanno accusato malori più o meno lievi dopo aver pranzato nella pizzeria di Gino Sorbillo, a #Napoli in via dei Tribunal… -