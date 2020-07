Naike Rivelli, la foto confonde le idee: è lei o Ornella Muti? (Di mercoledì 8 luglio 2020) La bella ed amata Naike Rivelli condivide uno scatto su Instagram che fa impazzire e colpisce i tanti fan e follower: ma è lei o la mamma Ornella Muti? Naike Rivelli e Ornella Muti (fonte foto: GettyImages)L’amata figlia di Ornella Muti, la splendida e nota Naike Rivelli, continua ad allietare le giornate dei suoi tanti fan e follower e a far loro compagnia con post, foto, video e riflessioni: in questo caso è una foto a sorprendere il pubblico. Uno scatto che, per così dire, confonde le idee. Dopo aver fatto girare la testa agli utenti a lei fedeli, legati ... Leggi su chenews

infoitcultura : Naike Rivelli, nell’orto e in perizoma, insorgono i follower – VIDEO - infoitcultura : Naike Rivelli, nuova foto da censura: la 45enne è pazzesca - zazoomblog : Naike Rivelli: yoga nudo sul pavimento di casa la foto rischia la censura di Instagram - #Naike #Rivelli:… - QuotidianPost : Loredana Lecciso e Naike Rivelli: in passato c’è stato un flirt? - DianaxThomas : Grazie Naike Rivelli?? 'Siamo il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo' -